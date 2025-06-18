Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın sözlerine sert yanıt

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İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı tepki çekmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu paylaşıma yanıt gecikmedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir." denildi.

"HALEN SOYKIRIM SUÇLAMASIYLA YARGILANMAKTA OLAN NETANYAHU'DUR"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir.



Netanyahu’nun isminin, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılmasının sorumlusu, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisidir.



İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçlar, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek biçimde derlenmektedir.

"NETANYAHU VE SUÇ ORTAKLARI ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMEK ZORUNDA KALACAKLARDIR"