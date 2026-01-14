Mansur Yavaş: 7 yıldır bana ne yaptın diyorlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da su ve trafik sorunu artarak devam ediyor.

Su sorununa Ankara Büyükşehir Belediyesi çare bulamazken, vatandaşlar tankerlerden su almak için sıraya giriyor.

Ankara'da trafik çilesi de İstanbul'u geçmiş durumda.

Evine saatler sonra ulaşan vatandaşlar, su olmadığı için yeterince temizlik de yapamıyor.

Ancak Mansur Yavaş aksini düşünüyor.

KESİNTİLER SÜRÜYOR

Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu Başkent'te, 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

"SU SORUNU, TRAFİK SORUNU YOK"

Ankara'da basın toplantısı yapan Mansur Yavaş, su ve trafik sorunu olmadığını söyledi.

Yavaş, bu sorunların olmadığını söyledikten sonra da bazı sitelerin yalan haber yaptığını iddia etti.

Yavaş, şöyle konuştu;

"7 YIL OLDU YAPSAYDIN YA DİYORLAR"

"Görevi aldığımızda ASKİ'nin durumu nedir? Ankara halkı için neler yapmışız? Bunların birçoğunu ASKİ'nin o kısıtlı bütçesiyle neler yaptığımızı anlatacağım. Zaman zaman siyasilerden şunu duyuyorum: 'Yedi yıl oldu yapsaydın ya.'

"BİR SÜRÜ ENGELLEME OLDU"

Yani yedi yılda Kesikköprü'den gelen boruları değiştireceksin, Ankara'da birçok altyapı eksiği var onları yapacaksın ve üstelik geçtiğimiz beş yılda bir sürü engelleme.

"YALAN HABER YAPIYORLAR"

Ankara halkında susuzluk var diye yalan haberler yapıyorlar. Ulaşımla ilgili yalan haberler yapıyorlar. 7 yıldır biz hiçbir şey yapmamışız. Bu karalama kampanyasının bir amacı olması lazım, o amacın ne olduğunu biliyoruz."