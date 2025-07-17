Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'Harem-i İbrahim Camii' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünü değiştirmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesi hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası hukuku ihlal eden ve insani değerlere saldırı niteliği taşıyan bu girişime karşı, UNESCO başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarının ve uluslararası toplumun tedbir alması gerektiği belirtildi.

"İNSANİ DEĞERLERE SALDIRI NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: