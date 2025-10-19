Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması: Katkıda bulunmaya devam edeceğiz

KKTC'de yeni dönem...

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandıktan 753'ünün açıldığını, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ise oyların yüzde 35,77’sini aldığını açıkladı.

Bu sonuçla, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

"TÜRKİYE İLE İSTİŞARE İÇERİSİNDE YÖNETECEĞİZ"

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Tufan Erhürman, seçim sonrası ilk açıklamasında "Dış politikayla ilgili sorumluluklarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Dış politikadaki tüm meseleler Türkiye ile görüşülerek yürütülecek" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından seçimlere ilişkin bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün (19 Ekim) düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri suhuletle tamamlanmıştır.



Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyoruz.



Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin, Kıbrıs Türk halkına ve tüm Ada'ya hayırlı olmasını diliyoruz.



Anavatan ve Garantör Türkiye tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada'nın gerçeklerine uygun biçimde, Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir.