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Haber Merkezi

İtalya'dan Gazze'ye doğru, İsrail'in bölgedeki ablukasını kırmak amacıyla 1 Haziran 2025 tarihinde hareket eden 'Madlenn' isimli gemi; dün gece saatlerinde İsrail tarafından kuşatıldı.

Gemide, Türk aktivist Şuayb Ordu ve Yasemin Acar da dahil olmak üzere toplam 12 insan hakları savunucusu aktivist bulunuyordu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNDE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Bakanlık kaynalarınca yapılan açıklamada, soykırımcı İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması beklendiği belirtildi.

Gemide vatandaşı bulunan ülkelerle de temas halinde olunduğunun altı çizildi.

"GEMİDE VATANDAŞI BULUNAN DİĞER ÜLKELERLE TEMAS İÇİNDEYİZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması beklenmektedir. Gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapıldı. Gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halindeyiz.

"2 VATANDAŞIMIZ İÇİN GİRİŞİMLERİMİZ SÜRÜYOR"

Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta olup gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır.



Gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halindeyiz. Süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın aileleri düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

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