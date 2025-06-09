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İsrail'in saldırıları altında açlıkla mücadele eden Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp Filistinlilere insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait "Madleen" isimli yelken, Akdeniz suları üzerinden Gazze'ye doğru yolculuğu devam ediyor.

18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

Madleen yelkenlisindeki Türk Şuayb Ordu, İsrail'in gemiye müdahale etmesi durumunda hiçbir direnişte bulunmayacaklarını belirterek, "canlarına zarar gelmesine karşı" uyarıda bulundu.

Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Madleen Gemisi, merak konusu oldu.

Madleen Gemisi nedir, nereye gidiyor, olayı nedir? Madleen Gemisi'nde kimler var? İşte bilgiler...

MADLEEN GEMİSİ NEDİR

Madleen, Paris’teki ilk kadın balıkçı Madleen Culab'ın adını taşıyan İngiliz bandıralı yelkenli bir gemi.

Bu gemi, Freedom Flotilla Coalition (Özgürlük Filosu Koalisyonu) tarafından Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in uyguladığı deniz ablukasını protesto etmek amacıyla 1 Haziran’da İtalya’nın Sicilya kentinden yola çıktı.

GEMİDE KİMLER VAR

Gemide Greta Thunberg, MEP Rima Hassan, Türk aktivist Şuayb Ordu gibi kişilerin olduğu toplam 12 aktivist ve bir gazeteci bulunuyor.

Taşınan yardımlar arasında bebek maması, un, pirinç, tıbbi ekipman ve hijyen ürünleri yer alıyor.

İSRAİL MÜDAHALESİ

8 Haziran gecesi, Madleen'in çevresinde drone’lar dolaşıp, beyaz bir sıvı püskürttü.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından paylaşılan videoda, İsrail ordusuna ait dronların geminin üzerinde uçtuğu belirtildi.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Madleen gemisindeki 12 aktivistin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğü belirtilerek, aktivistlerin ülkelerine gönderileceği bildirildi.