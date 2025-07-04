Dışişleri Bakanlığı: Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyoruz

Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Altunköprü bölgesinde vatandaşlar, yerel yönetimden dışlandıkları gerekçesiyle gösteri başlattı.

Bu kapsamda, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Keçeli, Kerkük'teki gelişmelere ilişkin açıklamayı X hesabından yaptı.

"TÜRKMENLER DEVLET YAPISI İÇERİSİNDE LAYIKIYLA TEMSİL EDİLMELİ"

Türkmen soydaşların Irak siyaseti ve devlet yapısı içerisinde layıkıyla temsil edilmelerinin Türkiye'nin "temel beklentisi" olduğunu vurgulayan Keçeli, "Bu husus bilhassa Kerkük’te, Vilayet Meclisi başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında yapılacak atama ve görevlendirmeler bağlamında önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"KERKÜK'ÜN HUZUR VE İSTİKRARI, KİLİT ÖNEMDEDİR"

Keçeli, Türkmen nüfusun yoğun olduğu Kerkük’ün Altunköprü Belediyesine Türkmen olmayan bir müdür atanmasının Türkmen toplumu nezdinde rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığına dikkati çekerek, "Sahip olduğu etnik ve dini çeşitlilikle Irak'ın küçük bir modelini teşkil eden Kerkük’ün huzur ve istikrarı, esasen tüm Irak’ın huzur ve istikrarı açısından kilit önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Irak’ın Kerkük kentine bağlı, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Altunköprü nahiyesinde, belediye başkanlığındaki değişiklikte Türkmenlere yer verilmemesi, yöre halkının tepkisine neden oldu.

Altunköprü'deki yüzlerce Türkmen, "yerel yönetimden dışlandıkları" gerekçesiyle 30 Haziran’da gösteri başlattı.

Göstericiler, çadır kurarak başlattıkları protestolardaki taleplerine Kerkük yerel yönetiminden yanıt alamayınca bugün Kerkük-Erbil kara yolunu trafiğe kapattı.

Bu gelişmeler üzerine Kerkük yerel yönetimi, nahiyedeki tüm kurum ve kuruluşlardaki görev dağılımını gözden geçirmek için komisyon oluşturma kararı aldı.