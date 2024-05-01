DİSK ve KESK Taksim’e çıkma kararından vazgeçtiklerini açıkladı Bugün kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı ile ilgili kutlamalar kapsamında DİSK ve KESK, Taksim’e çıkma kararından vazgeçtiklerini açıkladı.

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ensonhaber.com

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeni ile Türkiye'nin çeşitli illerinde gösteriler gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da bulunan Taksim Meydanı ise yürüyüş yapmak isteyen grupların gözdesi konumunda.

Ancak İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamalara göre Taksim Anıtı'na çelenk koymak serbest olsa da toplu ve izinsiz yürüyüşler gerçekleştirilemiyor.

Kutlamalar kapsamında; CHP, DEM Parti ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) da aralarında bulunduğu bazı siyasi partiler ve sendika üyeleri, Taksim Meydanı'na yürümek üzere Saraçhane'de toplandı.

Saraçhane'de toplanan kalabalık Taksim'e çıkmak istiyor

Sabah saatlerinde Unkapanı'nda buluşarak Taksim'e yürümek isteyenlere kolluk kuvvetlerince izin verilmiyor.

Polise saldırıldı

Bozdoğan Kemeri noktasında Taksim’e çıkmaya çalışan göstericiler arasında yer alan radikal sol örgütler, polise taş ve sopalarla saldırdı.

DİSK ve KESK Taksim'e yürümek ısrarından vazgeçti

Taksim Meydanı’na yürümek için Saraçhane'de toplanan sendikalardan DİSK ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Taksim'e yürümekten vazgeçti.

DİSK açıklama yaptı

DİSK tarafından yapılan açıklamada, "Faaliyet tertip komitesinin kararıyla sonlandırılmıştır.” denildi.

Bu kararın, yaşanan taşkınlığın artmaması amacı için alındığı değerlendiriliyor.

DİSK, sosyal medya hesabından şu paylaşımı gerçekleştirdi:

DİSK kortejinin polis barikatının önüne ulaşmasının ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, polis yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirerek Anayasal hakkımızı hatırlattı.

Özgür Özel, Bozdoğan Kemeri'ne yürümedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve sendikalarla Saraçhane'den polisin kapattığı Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümesi bekleniyordu.

Yaklaşık bir saat boyunca Saraçhane'de bulunan Özel'in alandan ayrılmasıyla birlikte sendikalar da yürüyüşten vazgeçtiklerini duyurdu.

1 Mayıs Tertip Komitesi son anda yürümekten vazgeçti

1 Mayıs Tertip Komitesi'nde yer alan DİSK ve KESK dışında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Tabipler Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği de karara uydu.