Diyanet 'En Başarılı Hac Organizasyonu' ödülünü aldı

AA

Milyonlarca Müslüman, hacı oldu...

Dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 2 milyon Müslüman, hac ibadetinin en önemli rükünlerini tamamladı.

ORGANİZASYON SORUNSUZ TAMAMLANDI

Arafat'ta vakfe durup güneş battıktan sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçerek vakfe duası yapan, kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geldikleri Cemerat'taki büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıkıp hacı oldu.

Türkiye'den ilk kafilenin 29 Nisan'da yola çıkışıyla başlayan 2025 yılı hac organizasyonu ise sorunsuz tamamlandı.

DİYANET'E ÖDÜL

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca Mekke'de düzenlenen "Lebbeytüm Ödül Töreni"nde, Diyanet İşleri Başkanlığı, 100'ü aşkın ülke arasından "En Başarılı Hac Organizasyonu" kapsamında ödüle layık görüldü.

EN ÜST SEVİYE ÖDÜL VERİLDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organizasyonun "planlama ve disiplin", "hacı memnuniyeti", "eğitim programları" ve "yenilikçi hizmetler" başlıkları altında dört ana kriterde değerlendirildiğini, tüm kriterlerde en üst seviye olan "Elmas" seviyesinde ödül alındığını belirtti.

"EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının son 3 yıl içinde üçüncü defa birincilik ödülünü kazanma başarısı gösterdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: