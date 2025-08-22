Diyanet-Sen ve hükümet anlaştı: Ek ödeme ve tazminat oranları artırıldı

Memurların 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetle zam pazarlığı Hakem Kurulu'na kaldı.

Diğer yandan Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklar'da mutabakata varıldı.

Bu kapsamda Diyanet-Sen ile de sözleşme imzalandı.

Yapılan yeni toplu sözleşmeye göre Diyanet personelinin ek ödeme ve tazminat oranları artırıldı.

Konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan Diyanet-Sen, 7. Dönem kazanımlarının da korunduğu belirtirken şu kazanımları sıraladı:

RAMAZAN AYI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

"Ramazan Ayı fazla çalışma ücretine hak kazanmak için aranan Ramazan ayı boyunca fiilen çalışma şartının kaldırılmasını sağladık. Yeni kazanımımız kapsamında din görevlilerimizin Ramazan ayında kullanamadıkları haftalık tatil günlerinde fiilen çalışmaları halinde fazla çalışma ücreti almalarını sağladık.

Ramazan Ayı fazla çalışma ücretinin artırımlı olarak ödenmesini sağladık.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde vaizlere ödenecek fazla çalışma ücretinin artırılmasını sağladık.

EK ÖDEMELER ARTTI

Murakıpların din hizmeti tazminatının artırılmasını sağladık.

Baş imam-hatip, uzman imam-hatip, imam-hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

Sözleşmeli imam-hatip ve müezzin kayyımların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan “Baş” ve “Uzman” ünvanlı kadrolarda görev yapanların din hizmetleri tazminat oranlarının artırılmasını sağladık.

KURAN KURSU PERSONELİNE EK DERS ÜCRETİ

Kuran Kursu Öğreticilerine ödenen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin artırılmasını sağladık.

Yatılı Kur’an Kurslarında görev yapan Kuran Kursu Öğreticilerine gündüz nöbetlerinde ek ders ücreti ödenmesini sağladık.

Diyanet Akademisi Başkanlığı Dini İhtisas Merkezi Müdürlerinin tazminat oranlarında artış sağladık.

FARKLI MESLEKTEN PERSONELLERİN KAZANIMLARI

İl Müftü Yardımcısı ve İlçe Müftülerinin din hizmetleri tazminat oranlarında artış sağladık. Diyanet İşleri Başkanlığında yönetmen, spiker, kameraman, muhabir, ses kayıtçısı, montajcı, prodüktör ve ışıkçı olarak görev yapanların ek ödeme oranlarında artış sağladık.

Şeflerin yararlandıkları özel hizmet tazminat oranlarının artırılmasını sağladık.

Avukatların ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

Mühendis ve mimar, kadrolarında görev yapan personelin ilave ek puan almalarını sağladık.

Tekniker, teknisyen ve diğer teknik personelin ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

Çözümleyici ve programcıların ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

TAZMİNAT KAZANIMLARI

Şube müdürü ve müdür unvanlı personelin yararlandığı özel hizmet tazminat oranlarının artırılması sağladık.

Taşra uzmanlarına ve diğer uzman kadrolarında bulunanlara ilave özel hizmet tazminatı ödemesini sağladık.

Mütercim-Tercüman olarak görev yapanların ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık

Genel idari hizmetler sınıfında görev yapan personelin ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin ek ödeme oranlarına ilave artış sağladık.

Sözleşmeli ve kadrolu güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranlarına ilave artış sağladık."