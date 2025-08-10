Diyanet TV'de kullanılan 'Allah baba' ifadesine soruşturma

Diyanet TV'de yayınlanan bir programda ilginç anlar yaşandı.

Diyanet TV’de "Günün Bereketi" programına konuk olan yazar Hatice Ebrar Akbulut, "Kamuran Şipal’in çok sevdiğim bir pasajı var bir öyküsünde. Anne çocuğuna duayı, istemeyi anlatacak. Önündeki bir saksı çiçekle anlatıyor.

Çocuk bisiklet istiyor. O da ‘Allah baba’ diyerek öyküde anlatıyor. İşte ‘Allah babadan istersen verir’ diyor." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu sözler üzerine harekete geçti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV’de yayınlanan “Günün Bereketi” programında konuk tarafından dile getirilen “Allah baba” ifadesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Diyanet’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ONUN EŞİ VE BENZERİ YOKTUR"

Tevhit ilkesine aykırı olan bu ifadenin yayın prensiplerimizle bağdaşması ve din eğitimi açısından kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Zira biz iman ederiz ki, Allah doğmamıştır, doğurmamıştır.



Onun eşi, benzeri, oğlu ve ortağı yoktur. Bu hakikatin hilafına olan söz konusu ifadenin ekranımızda kullanılmış olmasından dolayı duyduğumuz üzüntüyü ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını kamuoyumuzla paylaşır, dikkatli ve duyarlı yaklaşımlarından dolayı izleyicilerimize şükranlarımızı sunarız.