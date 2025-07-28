Diyanet'in Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek'ten rüşvet savunması

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek’in yer aldığı görüntüler, gündemden düşmüyor.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan ve Daştanbek’in para sayma görüntülerini içeren video, kısa sürede gündem oldu..

Görüntülerin "rüşvet" olduğu iddia edilmesinin ardından yetkili birimler harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan önceki gün yapılan açıklamada, "Bazı Sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir." denildi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da dün konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daştanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

"SADAKA" PARASI DEDİ

Daştanbek, bugün sosyal medya hesabından açıklama yaparak, görüntülerdeki paraların "Mekke'de ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere kendisine verilen sadaka ve Ramazan kolisi alımı "amaçlı olduğunu ileri sürdü.

Daştanbek, saydığın paranın 270 bin değil 10 bin dolar olduğunu da ifade etti ve şöyle devam etti:

Söz konusu yayınlardaki açıklamalar gerçek dışı/iftira mahiyetinde çarpıtmalardan ibarettir. 2023 yılında hayırsever bir kişi tarafından Mekke'deki ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi ve sadaka dağıtılması amacıyla Uzman Turizm aracılığıyla 10 bin Amerikan doları gönderilmiştir. 270 bin dolar gönderilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.



Daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle başkanlığımız Mekke Umre Organizasyonundaki görevine son verilen ve sonrasında da Uzman Turizm adına çalışmaya başlayan Mehmet Çığacı (taleplerime rağmen göreve tekrar alınması uygun görülmemiş bu sebeple şahsıma karşı husumet beslemeye başlamıştır) yanında tanımadığım bir kişiyle birlikte 10 bin dolar Umre Koordinasyon Merkezi'ne teslim etmek üzere gelmiştir.



Teslim sırasında muhasebe birimi kapalı olduğu için Mehmet Çığacı, "eksik olmasın" diyerek paranın sayılmasını talep etmiş ve bu esnada izinsiz bir şekilde video kaydı yapmaya başlamıştır.

"ÇEKİNCEM OLMADIĞI İÇİN VİDEOYU SİLDİRMEDİM"

Video çekimi fark edildiğinde kendisi uyarılmış, önce "video çekmediğini" söylemiş ardından da "çeksem ne sakıncası var" demiştir. Bu konuda bir çekincem olmadığı için videonun silinmesine yönelik kendisine bir telkinim olmamıştır.



Zaten kısa bir süre sonra o dönemdeki muhasebe görevlisi büroya gelmiş ve söz konusu meblağın muhasebe hesabına alındığına dair bir tutanak düzenlenmiştir.

"TUTANAK TUTULDU"

Bu tutanak Mehmet Çığacı, yanındaki kişi ve muhasebe yetkilisi tarafından imzalanmıştır. (Tutanak, muhasebe görevlisi tarafından Ankara'ya götürülmüştür.)



Gönderilen paranın bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere temin edilen yardım kolileri için Hacer Food isimli firmaya ödenmiştir.



Bu koliler aynı zamanda Mekke'de görevli sözleşmeli personelle birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. Paranın kalan kısmı da koli dağıtımı sırasında sadaka olarak verilmiştir.

"HİÇBİR ETİK DEĞERİ YOK"

Tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleşen durum üzerinden şahsımı hedef alan karalama kampanyası ve itibar suikastı niteliğindeki bu tür dayanıksız, asılsız iddia ve yorumlar basın meslek ilkeleri başta olmak üzere hiçbir etik ve ahlaki değerle bağdaşmadığı gibi kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır.

"PAYLAŞIMLAR DÜZELTİLMELİ"