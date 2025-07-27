Diyanet'ten "rüşvet" iddialarına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek’in yer aldığı görüntüler kamuoyunda gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan ve Daştanbek’in para sayma görüntülerini içeren videonun, "rüşvet" olduğu iddia edildi.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Videonun sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi hesabından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi ve şu ifadeler kaydedildi;

"KONU TİTİZLİKLE İNCELENMEKTEDİR"

Bazı Sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır.



Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.