8 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan kızı Ceylan için eylemine devam eden Türkan Mutlu, “HDP benim Ceylan'ımın elinden kalemi alıp silah verdi” dedi.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 811’inci gününe girdi.

Farklı şehirlerden bir araya gelerek eyleme katılan 245 aile, nöbet çadırında umutlu bekleyişini sürdürdü.

Terör örgütü PKK tarafından 8 yıl önce kaçırıldığını belirttiği kızı Ceylan için Bursa'dan gelen ve evlat nöbetini sürdüren Türkan Mutlu, çocuğuna teslim olması çağrısında bulundu.

“HDP BENİM CEYLAN'IMIN ELİNDEN KALEMİ ALIP SİLAH VERDİ”

Acı çektiğini dile getiren anne Türkan Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"811 gündür biz bu kapıda evlatlarımız için oturuyoruz. Bir anne evladı yolunda yorulmaz. Benim Ceylan'ım 8 senedir kar, kışta mağaralarda, dağlarda. Ömrü gitti. Şu anda 25 yaşında Ben Ceylan'ımı istiyorum. Ben evladımı istiyorum. HDP benim Ceylan'ımın elinden kalemi alıp silah verdi.





“CEYLAN’IMI ALMADAN BU KAPIDAN GİTMEM”

Dağlara gönderdiler. 8 senedir ben Ceylan'ımın acısını çekiyorum. Eğer HDP’de bir şeref, vicdan, hasiyet varsa kız çocuklarını dağlarda mağaralarda mahkum etmezler ama onlar burada bizden kaçıyorlar. Ben Ceylan'ımı almadan bu kapıdan gitmem.

Diyarbakır annesi: HDP Ceylan’ımın elinden kalem alıp silah verdi VİDEO



“ORASI İNSAN YERİ DEĞİL”

Allah biliyor, Ceylan ile deli dolu anne ve kızdık. Birbirimizi çok seviyorduk. Biz birbirimize çok düşkündük. Ceylan biz senden sonra aile olamadık. Ben senden sonra ablanı, ağabeyini, kardeşini de ihmal ettim. Çık gel kızım, orası senin yerin değil. Orası insan yeri değil. Benim ciğerim, kapım sana açık. Orada seni kandırıyorlar. Diyorlar, ‘Devlet sana ceza veriyor. Devlet seni içeri atıyor’. 34 tane evlat geldi. Şu anda annelerinin kucağında. Annelerinin yanında. Korkma gel. Sen gelene kadar ben senin yolundayım, senin peşindeyim.”