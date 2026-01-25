Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne patlayıcı atıldı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldığı belirtildi.

YÜZLERİ MASKELİ SALDIRGANLAR ARANIYOR

Yapılan ilk incelemede yüzleri maskeli 2 şüphelinin olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtığının tespit edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.