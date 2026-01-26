Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta: Rapor yazımı sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye sürecinde bu hafta yoğun geçecek.

DEM Parti'de eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, yeni ziyaretlerini salı günü CHP ile başlatacak.

Gelecek Partisi de aynı gün ziyaret listesinde olacak.

İmralı heyetinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebi vardı.

Henüz kesinleşmedi ancak bu hafta o görüşmenin olabileceği ifade ediliyor.

RAPOR BU AY TAMAMLANABİLİR

Rapor yazım süreci için bu hafta da mesai yapılacak.

Suriye'de gelinen son durumun Terörsüz Türkiye'ye etkileri de salı günü yapılması planlanan toplantıda konuşulacak.

Toplantıya başkanlık edecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Ezidi heyetini kabulünde, "Terörsüz Türkiye ideali bütün olumsuzluklara, bu işi yanlış mecraya sürüklemek isteyenlere rağmen başarıya odaklanmıştır ve başarıyla da sonuçlanacaktır" demişti.

Raporun da bu doğrultuda hazırlanması bekleniyor.

Bu ay içerisinde tamamlanacağı belirtilen raporun ortak rapor olması için uzlaşı olduğu vurgulanıyor.