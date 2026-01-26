Türkiye’den YPG/SDG kaynaklı iddialara sert yanıt

- Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığı iddiaları asılsızdır.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların ve görüntülerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
- Suriye ordusunun YPG/SDG’ye yönelik operasyonları sürerken, Türkiye'ye yönelik provokatif iddialar dolaşıma sokuldu.
Suriye ordusunun bölgeyi terörden arındırmak amacıyla YPG/SDG’ye yönelik operasyonları sürerken, terör örgütü SDG kaynaklı Türkiye’yi hedef alan asılsız ve provokatif iddialar dolaşıma sokuldu.
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN İDDİALAR YALANLANDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığı" iddia edilen görüntü ve paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.
'GÖRÜNTÜLER SDG'Lİ KADIN TERÖRİSTLERİN ARAP AŞİRET GÜÇLERİNE TESLİM OLMALARINI İÇERMEKTEDİR'
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediğini ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığını iddia eden görüntüler ve paylaşımlar asılsızdır. Söz konusu görüntüler, SDG saflarında yer alan kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmalarını içermektedir. Türkiye, bölgede DEAŞ terörüne karşı sahada en güçlü mücadeleyi veren yegane ülkedir. Ülkemizi kasıtlı olarak hedef alan bu tarz dezenformasyonların kamuoyu tarafından dikkate alınmaması rica olunur."