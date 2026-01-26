Türkiye’den YPG/SDG kaynaklı iddialara sert yanıt

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusunun bölgeyi terörden arındırmak amacıyla YPG/SDG’ye yönelik operasyonları sürerken, terör örgütü SDG kaynaklı Türkiye’yi hedef alan asılsız ve provokatif iddialar dolaşıma sokuldu.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN İDDİALAR YALANLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığı" iddia edilen görüntü ve paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.

'GÖRÜNTÜLER SDG'Lİ KADIN TERÖRİSTLERİN ARAP AŞİRET GÜÇLERİNE TESLİM OLMALARINI İÇERMEKTEDİR'

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: