Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Balıkesir'den bir deprem haberi daha geldi.

4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 03.47'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14.78 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.