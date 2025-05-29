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Haber Merkezi

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürdürülüyor...

Bu kapsamda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabında yaptığı paylaşımda, Diyarbakır’da 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini ve 7 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

"7 ŞÜPHELİ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI"

Bakan Yerlikaya paylaşımıda şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır'da Jandarma İHA'lar ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda; 7 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

"61 OPERASYONEL TİM VE 645 PERSONEL DESTEĞİYLE OPERASYON DÜZENLENDİ"

Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde; 61 operasyonel tim, 645 personel ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

"ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"