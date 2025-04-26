İHA

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan bir apartman, yaklaşık 3 ay önce ağır hasarlı raporu nedeniyle boşaltıldı.

Ancak apartmandan kopan moloz parçaları sokaktan geçenler için ciddi tehlike oluşturuyor.

Mahalle sakinleri, çatı katından düşen taşlar nedeniyle bir kişinin hafif yaralandığını belirterek endişelerini dile getirdi.

SADECE ŞERİT ÇEKİLDİ

Çevre esnafı ve mahalle sakinleri, durumu defalarca yetkililere bildirmelerine rağmen, yalnızca apartman etrafına şerit çekilmesiyle yetinildiğini söyledi.

Esnaf Abdurrahman Efe, şunları anlattı:

Çöp atmalar oldu, uyuşturucu içmeler başladı, gece dükkanı kapattıktan sonra fuhuş olayları olmaya başladı. İllegal işler bayağı artmaya başladı. Birçok defa yukarıdan taş, duvar parçaları düşmeye başladı bu da bizim için olumsuz bir sonuç doğuruyor. Buradan insanlar geçiyor, çünkü işlek bir sokaktır. Geçen gün arabanın üzerine taş düştü. Herhangi bir zararı olmadan bu binanın yıkılmasını istiyoruz. Yetkililerden gerekenin yapılmasını istiyoruz yoksa bu şekilde kalması hem esnaf için sıkıntıdır, hem insanlar için sıkıntıdır, bununla ilgili gerekenin yapılmasını istiyoruz. Yetkililerden yardım talebinde bulunuyoruz.

ESNAF DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Över Apartmanının tamamen boşaltılmasına rağmen uzun süredir işlem yapılmadığını belirten bir diğer esnaf Muhsin Altundağ ise şöyle konuştu:

İçeride envai türlü kokular geliyor, uyuşturucu satılıyor. Buradaki tüm esnaf olarak rahatsızız yetkililerden yardım bekliyoruz ama bir an önce buna müdahale edilmesi gerekiyor. Bugün üst katlardan bayağı yoğun bir şekilde taş düştü. Buranın yıkılması için illa birinin ölmesi mi lazım, bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz, lütfen bu konuyu bir an önce çözelim, buradaki tüm esnaf rahatsızdır.

ALINAN ÖNLEMLER YETERSİZ

Altundağ, belediyeye yaptıkları başvurunun sonuçsuz kaldığını da belirtti.

Şerit çekmenin çözüm olmadığını söyleyen Altundağ, "Evet müracaat ettik bugün gelip bir şerit çekildi. Şerit burada şu anda çözüm değildir, buranın bir an önce yıkılıp hem temiz bir görüntü açısından hem de insanlara herhangi bir şey olmadan yapılması lazım." dedi.