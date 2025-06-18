Diyarbakır’da elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İHA

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşanan olayda, 10 yaşındaki Hasan Gülçer elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hasan Gülçer’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiğini netleştirmek için inceleme başlattı.