Diyarbakır’da elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İHA
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşanan olayda, 10 yaşındaki Hasan Gülçer elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hasan Gülçer’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiğini netleştirmek için inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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