Petrol
99.8
-0.39%
Euro
18.1073
-0.52%
Dolar
17.8618
0.50%
Altın
987.25
0.42%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
379.000
-3.81%
BTXN Coin
9.60
-5.04%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Diyarbakır'da 'Eren Abluka-25 Narko Operasyonu' başlatıldı

    PKK'nın para kaynaklarına yönelik başlatılan operasyonun ilk gününde, 2 milyon kök kenevir ve 33 bin esrar ele geçirilerek imha edildi.
    • 26.07.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 10:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da 'Eren Abluka-25 Narko Operasyonu' başlatıldı

    Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe...

    Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 'Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör Operasyonu' başlatıldı.

    820 personel görevde

    Düzenlenen operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularından 820 personelden oluşan 52 operasyonel tim görev alıyor.

    Diyarbakır da Eren Abluka-25 Narko Operasyonu başlatıldı #1

    50 ayrı nokta tespit edildi

    Öte yandan operasyonun ilk gününde, Hani kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından tespit edilen noktalarda arama çalışmaları başlatıldı.

    2 milyon kök kenevir ele geçirildi

    AA'nın aktarımına göre; aramalar sonucunda 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi, 260 bin kök skunk bitkisi, 33 bin 400 gram kubar esrar, 39 bin 400 gram toz esrar, 4 bin 765 metre sulama hortumu ve 2 su motoru bulundu.

    Diyarbakır da Eren Abluka-25 Narko Operasyonu başlatıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ankara'da taksici, yanında eşi ve çocukları olan sürücüye saldırdı
    3. Sayfa

    Ankara'da taksici, yanında eşi ve çocukları olan sürücüye saldırdı

    Bursa'da esnaf, çöp evde bulunan çocuğun teyzesini anlattı
    3. Sayfa

    Bursa'da esnaf, çöp evde bulunan çocuğun teyzesini anlattı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir