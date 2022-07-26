Diyarbakır'da 'Eren Abluka-25 Narko Operasyonu' başlatıldı

PKK'nın para kaynaklarına yönelik başlatılan operasyonun ilk gününde, 2 milyon kök kenevir ve 33 bin esrar ele geçirilerek imha edildi.

Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe...

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 'Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör Operasyonu' başlatıldı.

820 personel görevde

Düzenlenen operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularından 820 personelden oluşan 52 operasyonel tim görev alıyor.





50 ayrı nokta tespit edildi

Öte yandan operasyonun ilk gününde, Hani kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından tespit edilen noktalarda arama çalışmaları başlatıldı.

2 milyon kök kenevir ele geçirildi

AA'nın aktarımına göre; aramalar sonucunda 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi, 260 bin kök skunk bitkisi, 33 bin 400 gram kubar esrar, 39 bin 400 gram toz esrar, 4 bin 765 metre sulama hortumu ve 2 su motoru bulundu.