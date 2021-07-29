Oğlu terör örgütü PKK'dan kaçarak devlete teslim olan anne Ayşegül Biçer, bugün evlatlarına kavuşacak 3 anneden biri olmasının sevincini, halay çekerek yaşadı. Ailelerde bayram havası görüldü.

Diyarbakır annelerinin, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

Eylemin 696'ncı gününde, terör örgütü PKK'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan 5 kişiden 3'ünün aileleri de HDP binası önünde yüzlerce gündür nöbet tutuyor.

BUGÜN EVLADINA KAVUŞACAK

3 Eylül 2019'da HDP il başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan 3 anneden biri olan Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer ile aylar süren mücadeleleri sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa ile bugün buluşacak.

Diyarbakır'da evlatlarına kavuşacak olan anneler, halay çekti VİDEO



KURBAN KESİP HALAY ÇEKTİLER

Oğlu ile buluşmadan, aldığı müjdeli haberi paylaşmak için HDP il binası önüne giden Biçer, ailelerle görüştü. Daha sonra kurban kesildi. Aileler, Biçer'in 3 yıllık hasretin ardından oğluna kavuşacak olmasını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

BAKAN DERYA YANIK İLE GÖRÜŞTÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ayşegül Biçer ile telefonda görüşerek, sevincini paylaştı.

Bakan Yanık, Biçer'e, "Allah bir daha böyle kederler göstermesin. Bütün annelerin mücadelesi çok önemli ama sizin mücadeleniz, sizin ağır hastalığınıza, tehdit, baskıya rağmen kararlılıktan vazgeçmemiş olmanız önemli. Rabb'im inşallah şifa da verir. Evladınıza kavuştuğunuz gibi sağlığınıza kavuşursunuz. Çok çok geçmiş olsun, ben çok mutlu oldum. Diğer annelerimize de selamımızı iletin. Diğer bekleyen aileler de inşallah evlatlarına kavuşacaklar. Bu mücadele annelerin mücadelesi ve inşallah o melun terör örgütünün kökünü kazımaya vesile olacak." diye konuştu.

"PKK VE SİYASİ KOLU HDP İYİ BİLSİN Kİ..."

Biçer de teşekkür ederek, "Sayın Bakanım belki anneler mücadele etti ama Allah razı olsun devletim de dağlarda, kırsalda mücadele etti. Biz burada feryat ettik, onlar orada mücadele etti. Bu zafer Türkiye'nin zaferidir. Birlik ve beraberlik içinde kazandık. PKK ve siyasi kolu HDP iyi bilsin ki; bu nöbet devam edecek. İlk gün de söylemiştik, tek bir evlat tek bir terörist kalmayana, Kandil tamamen çökünceye kadar bu mücadele devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yanık da, "İnşallah hep beraber o mücadeleyi veriyoruz. Başarıya zaten çok az kaldı. Hepimiz inşallah kökünü kurutacağız." dedi.

Anne Biçer gazetecilere, evladını geri kazandığını, zafere ulaştığını söyledi.

"ANNELER İSTERSE DAĞLARI DELEBİLİR"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Biçer, şöyle konuştu:

"Anneler isterse dağları delebilir, evlatlarını geri kazanabilir.' demiştim. Rabb'ime binlerce kez şükürler olsun ki; dağları deldim, evladımı kazandım. Bugün zaferlere ulaştık. Burada düğün coşkusu var. Bir an önce evladıma kavuşma heyecanı var. Allah'ın izni ile bugün evladıma kavuşup dolmasını yedireceğim. Benden dolma istemişti. Bu nöbet devam ediyor, sonuna kadar. Tüm anne ve babalara çağrımızdır. Lütfen gelin, hakkınızı isteyin. Çünkü hakkınızı istedikçe evlatlar dağdan iniyor. Allah'ın izniyle zafer anne ve babaların, zafer Türkiye'nin zaferidir."