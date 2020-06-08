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    Diyarbakır'da şenlikte sosyal mesafe hiçe sayıldı

    Diyarbakır’da Dicle, Hani, Eğil ve Kocaköy ilçelerini bağlayan Terkan bölgesinde 5 asırdır devam eden kamçı şenliği, bu yıl da devam etti. Şenlikte, sosyal mesafeye uymadığı görüldü.
    • İHA
    • 08.06.2020 - 15:23
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    Diyarbakır'da şenlikte sosyal mesafe hiçe sayıldı

    Çin'in Vuhan kentinde çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, 11 Mart'tan itibaren Türkiye'de de görülmeye başladı.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok alanda uzun süre kısıtlamalar getirildi. Yayınlanan yeni genelgeyle birlikte normalleşme adımları atılırken, Diyarbakır'ın Dicle, Hani, Eğil ve Kocaköy ilçelerinin bulunduğu Terkan bölgesinde yaklaşık 5 asırdır devam eden kamçı şenlikleri, salgına rağmen sosyal mesafe gözetilmeyerek başladı.

    Diyarbakır'da kamçı şenliği düzenlendi- İZLE

    SOSYAL MESAFE AKILLARA DAHİ GELMEDİ

    Sabahın erken saatlerinde şenliğin yapılacağı alana gelen çok sayıda vatandaş, alanda sıralarını bekleyerek oyuna dahil olurken, oyun boyunca vücutlarına sayısız darbe alan ve kafalarından aşağısı kan kırmızısı olan gençler, hiçbir şey olmamış gibi sıraya geçip oyun oynamaya devam etti.

    Köyde yapılan kamçı şenlikleri, sosyal medya hesaplarından canlı verildi.

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