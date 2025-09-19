Diyarbakır'da AK Partili vekil ile DEM Partili vekil kucaklaştı

Terörsüz Türkiye süreci adım adım ilerliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası başlayan süreçte, kritik eşik aşıldı ve terör örgütü PKK Süleymaniye'de silahları yakarak kendini feshetti.

Süreç, Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde devam ediyor.

SÜREÇ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Komisyon çalışmalarına devam ederken, vekiller de süreç için harekete geçti.

AK PARTİ VE DEM PARTİ ARASINDA SICAK KUCAKLAŞMA

Bu kapsamda AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi’nde esnafı ziyaret ederek destek istedi.

Ataman, aynı cadde üzerinde esnaf ziyareti yapan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ile karşılaştı.

Bir süre ayakta sohbet eden Diyarbakırlı iki vekil birbirlerine sarıldı.

ÖZLENEN TABLO

Kadın vekillerin kucaklaştığı görüntüler, kentte özlenen tablo olarak yorumlandı.