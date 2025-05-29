Diyarbakır'da surlara asılan 'İmamoğlu' pankartları kaldırıldı

DHA

CHP’liler, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için sabah saatlerinde Diyarbakır surlarına üzerlerinde ‘Azadi İmamoğlu’ ve ‘Free İmamoğlu’ yazılı pankartlar astı.

Mardin Kapı’ya gelen bir grup partili, ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganıyla astıkları pankartları daha sonra İçkale’deki surlara da asmak istedi.

POLİS İZİN VERMEDİ

Polis, burada pankartların asılmasına izin vermedi.

MERKEZE GÖTÜRÜLDÜLER

Pankartlara el konulurken, CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt’un da aralarında bulunduğu partililer idari işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.