Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 25 zehir taciri yakalandı

Yurt genelinde emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

Vatandaşların sağlığı ve güvenliği için zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

25 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

Jandarma tarafından Diyarbakır’da 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 25 şüpheli zehir taciri yakalandı. Yakalananlardan 17'si tutuklandı. 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

AKINCI TİHA İLK KEZ KULLANILDI

AKINCI TİHA’nın ilk kez kullanıldığı operasyonda, elde edilen anlık görüntülerle Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Batman, Muş, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle 124 operasyonel tim, 1.250 personelin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirildi.