Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: Yüklü miktarda Hint keneviri ele geçirildi

DHA

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretini önlemek üzere düzenlediği operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Operasyonun adresi Diyarbakır oldu.

HAVADAN VE KARADAN OPERASYON

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır ve Eğil Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır’ın Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi maksadıyla hava destekli narko-terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.

1 MİLYON 428 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda 8 zehir tacirinin yakalandığı bildirilen açıklamada, 1 milyon 94 bin 950 kök kenevir ve 333 bin 850 kök skunk olmak üzere toplam 1 milyon 428 bin 800 kök kenevir ve skunk ele geçirildiği kaydedildi.