DMM, 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' iddialarına açıklık getirdi

Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemeler gündemde.

Yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle standart dışı 'APP' plakalar, ağır yaptırımla karşı karşıya kaldı.

Araç sahipleri, 140 bin lira para cezası, 30 gün ehliyet geri alma ve araç trafikten menedilme riskinden kaçınmak için plaka basım atölyelerine akın etti.

Birçok ilde uzun kuyruklar oluştu; işlemlerin yoğunluktan dolayı günlere yayıldığı belirtiliyor.

DMM AÇIKLAMADA BULUNDU

Bu kapsamda, sosyal medyada çıkan asılsız iddialara nokta koymak adına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YETKİLİ MERCİLER TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALIN"

Son günlerde Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler üzerinden sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.



Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir.



Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir.



Vatandaşlarımızın spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.