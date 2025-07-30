DMM, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan uçağın yetersiz kaldığı iddiasını yalanladı

Türkiye, yaz aylarının gelmesiyle hem aşırı sıcaklar nedeniyle, hem de insan kaynaklı çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.

Mücadele kapsamında, hava ve kara araçları etkin bir şekilde kullanılıyor.

Ancak bu çalışmalar, bazı kesimler tarafından manipüle edilmeye çalışılıyor.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ YETERSİZ KALDIĞI İDDİASI

İktidarı hedef alan söylemleriyle bilinen ve geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan Fatih Altaylı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan Air Tractor uçağının aslında tarımsal ilaçlama amacıyla tasarlandığı, sadece 150 litre su atma kapasitesi olduğu ve bu nedenle yangın söndürmede yetersiz kaldığı iddiasında bulundu.

DMM, İDDİALARI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaları açıklığa kavuşturdu.

DMM'den yapılan açıklamada dile getirilen iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon olduğu belirtildi.

"AVRUPA VE DÜNYADA EN YAYGIN KULLANILAN ARAÇLARDAN BİRİ"

Açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde yer alan Air Tractor AT-802FF FireBoss modeli uçaklar, günümüzde Avrupa’da ve dünya genelinde yaygın şekilde kullanılan etkili yangın söndürme araçlarından biridir." ifadelerine yer verildi.

"STRATEJİK BİR ARAÇ OLARAK KABUL EDİLİYOR"

Uluslararası uygulamalara ve "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları" tebliğine uygun biçimde kullanılan bu uçakların, görev tanımına göre optimize edilmiş sistemlere sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk modelleri tarımsal ilaçlama amacıyla üretilmiş olan bu uçaklar, 2000'li yıllarda yapısal değişikliklere gidilerek türbin motorlu hale getirilmiş, su taşıma kapasiteleri 3 bin 104 litreye çıkarılmış ve suya iniş-kalkış yapabilen float sistemleri entegre edilmiştir. Bu tip uçaklar, düşük irtifada hassas su bırakma yeteneği ve zorlu arazi koşullarında operasyonel kabiliyetiyle orman yangınlarına karşı mücadelede güvenilir ve stratejik bir araç olarak kabul edilmektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşabilmesi adına yetkili kurumların açıklamalarına itibar edilmesi büyük önem arz etmektedir."