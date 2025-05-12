Haber Merkezi

PKK, kendisini feshetti ve silah bıraktığını duyurdu.

Bu duyurunun ardından sosyal medyadan bazı iddialar paylaşılmaya başlandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de, silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, "Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı" iddiasını yalanladı.

"PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

DMM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

"İTİBAR ETMEYİN"

Silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, “Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı” iddiasının dezenformasyon olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Türkiye’nin gündeminde olan Anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."