DMM: Özgür Özel'e saldıran şahsın GBT'si silindiği bilgisi doğru değildir

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında, Selçuk Tengioğlu isimli şüpheli tarafından saldırıya uğradı.

Savcılıkta ifadesi alınan Tengioğlu, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

DAHA ÖNCEDEN HÜKÜM GİYDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan sorgulamada şüpheli Tengioğlu'nun, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. ve oğlu B.T'yi öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlendi.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

DMM İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Olayın ardından Tengioğlu'nun GBT'sinin silinmiş olduğuna dair haberler, bazı medya organlarında yer aldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu iddiaların doğru olmadığı dile getirildi.

Açıklamada şu sözler kullanıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Özgür Özel'e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T.'nin GBT'si silinmiş" şeklindeki iddialar doğru değildir.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T.'nin 16 Aralık 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunduğu tespit edilmiştir.



Bahse konu haberlerde geçen, bu ihbarın ardından emniyet güçlerince şahsın GBT sorgusunun yapıldığı ve 'olumsuz bir duruma rastlanmadığı' şeklindeki iddialar dezenformasyondur.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamada, şüphelinin GBT'sinin silinmesinin söz konusu dahi olmadığı dile getirilirken şu sözler yer aldı: