DMM, proje okullarıyla ilgili iddiaların asılsız olduğunu duyurdu

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından proje okullarıyla ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, söz konusu iddianın yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Proje Okulları Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin tüm proje okullarını kapsayan genel bir düzenleme olmadığı, yalnızca mevzuatla özel program uyguladığı açıkça belirlenmiş okullar için geçerli olduğu belirtildi.

"DEZENFORMASYON NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Türkiye’de bu kapsamda değerlendirilebilecek okulların TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlı olduğu ifade edilen açıklamada, bu okullarda merkezi sınavda aranan başarı şartının yanı sıra okulun özel programına yönelik ek sınav koşullarının bulunduğu kaydedildi.

DMM, proje okullarının tamamında LGS’ye ek sınav veya mülakat uygulanacağı yönündeki haber ve paylaşımların dezenformasyon niteliği taşıdığını belirterek, yalnızca yetkili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması çağrısında bulundu.