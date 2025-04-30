DMM, Türkiye'de enerji ve iletişim kesintisi yaşanacağı iddiasını yalanladı

Haber Merkezi

Avrupa, geçtiğimiz günlerde ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı.

İspanya, Portekiz ve Fransa'nın bir bölümünde elektrik kesintileri yaşandı.

Ülkeleri adeta kaosa sürükleyen bu sebebi bilinmeyen kesinti, 20 saatin ardından giderildi.

Bu süreçte bazı medya kuruluşları, aynı enerji kesintisinin Türkiye'de de yaşanacağı iddiasında bulundu.

İDDİA YALANLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak." iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtildi.

"TÜRKİYE GENELİNDE SİSTEMLER GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTA"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin enerji ve iletişim altyapısında herhangi bir olağan dışı durum bulunmamaktadır. Bahse konu içerikler kamuoyunda panik oluşturma ve bilgi kirliliği yayma amacıyla dolaşıma sokulmaktadır. Arıza kaynaklı lokal kesintiler haricinde genel bir kesinti durumu söz konusu değildir. Türkiye genelinde sistemler güvenli bir şekilde çalışmakta olup, ilgili kurumlar tüm süreçleri yakından takip etmektedir."