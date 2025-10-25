DMM’den “savcılara mal varlığına el koyma yetkisi” iddialarına yalanlama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

DMM’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, söz konusu iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerikleri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Anayasa’nın 7. maddesi gereği yasama yetkisinin münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğu hatırlatılarak, TBMM gündeminde konuya ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı ifade edildi.

TEKNİK DÜZEYDE HAZIRLIK ÇALIŞMASI

DMM, dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarla mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde bazı hazırlık çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Ancak bu çalışmaların yasama sürecinin doğal bir parçası olduğu ve henüz bağlayıcı bir niteliği bulunmadığı kaydedildi.

MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA DİKKAT

DMM açıklamasında ayrıca, “Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş, manipülatif amaçlarla paylaşılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur.” ifadesine yer verildi.