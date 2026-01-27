DMM'den Türk Telekom hakkındaki iddialara yalanlama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türk Telekom’un 4 büyükşehirde abonelere verdiği hizmetlerin iki şirkete devredileceğini iddia etti.

Yavuzyılmaz, Türk Telekom’un 6 milyon 300 bin abonesi bulunduğunu ve bu devrin faturalara yüzde 100 zam olarak yansıyacağını öne sürdü.

DMM O İDDİALARI YALANLADI: SEKTÖRDE BİLİNEN RUTİN BİR SÜREÇ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM, “Türk Telekom’un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı” yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan ‘Türk Telekom’un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı’ yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Türk Telekom’da söz konusu olan uygulama, sektörde yaygın şekilde kullanılan ve herhangi bir hizmet devri anlamına gelmeyen rutin operasyonel süreçlerdir. Bu iş modelinde iddiaya konu bir kamu zararı olmadığı gibi abonelere yüzde 100 zam yapılacağı yönündeki söylemler de asılsızdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.