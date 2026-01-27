ZMASH Burger'e inceleme başlatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da son dönemde günde sadece 10 müşteriye hizmet vermesiyle popüler olan bir mekan var türedi.

Tecrübe edenlerin aktardığı bilgilere göre mekana girmek için daha önce mekanı deneyimlemiş birinin size referans olması gerekiyor.

Bununla da bitmiyor, bir şekilde mekanda kendinize yer bulsanız bile yemeğe başlamak sizin inisiyatifinizde değil.

Mekanda uygulanan bir kum saati uygulaması nedeniyle, saatteki kum tamamen alt hazneye dolmadan yemeğinizi yemeye başlayamıyorsunuz, ayrıca menüde bulunan her yemeğin de kendine has kuralları var.

TİCARET BAKANLIĞI UYGULAMAYI KEYFİ BULDU

Tüm bu söylentiler, Ticaret Bakanlığı'nın da dikkatinden kaçmadı.

Bakanlık konuyu, satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıkları altında değerlendirmeye aldı ve inceleme başlattı.

Mekanın uygulamalarının müşteri seçmek olduğu değerlendirildi.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bekir Kaplan şu ifadeleri kullandı: