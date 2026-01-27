ZMASH Burger'e inceleme başlatıldı

- Ticaret Bakanlığı, ZMASH Burger hakkında satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama iddialarıyla inceleme başlattı.
- İstanbul'da bulunan bu mekana sadece referansla giriş yapılıyor ve kum saati uygulaması nedeniyle yemek servisi kurallara bağlı.
- Bakanlık, müşteri seçilmesi gibi uygulamaların ticaret kurallarına aykırı olduğunu değerlendiriyor.
İstanbul'da son dönemde günde sadece 10 müşteriye hizmet vermesiyle popüler olan bir mekan var türedi.
Tecrübe edenlerin aktardığı bilgilere göre mekana girmek için daha önce mekanı deneyimlemiş birinin size referans olması gerekiyor.
Bununla da bitmiyor, bir şekilde mekanda kendinize yer bulsanız bile yemeğe başlamak sizin inisiyatifinizde değil.
Mekanda uygulanan bir kum saati uygulaması nedeniyle, saatteki kum tamamen alt hazneye dolmadan yemeğinizi yemeye başlayamıyorsunuz, ayrıca menüde bulunan her yemeğin de kendine has kuralları var.
TİCARET BAKANLIĞI UYGULAMAYI KEYFİ BULDU
Tüm bu söylentiler, Ticaret Bakanlığı'nın da dikkatinden kaçmadı.
Bakanlık konuyu, satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıkları altında değerlendirmeye aldı ve inceleme başlattı.
Mekanın uygulamalarının müşteri seçmek olduğu değerlendirildi.
Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak inceleme başlatıldığını duyurdu.
Bekir Kaplan şu ifadeleri kullandı:
Kamuoyuna yansıyan “hamburger vakası” ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır.
İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir.
Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız.