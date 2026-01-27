Ankara'da EGO otobüsü yolda kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara, son dönemde trafik ve toplu taşıma sorunlarıyla gündemden düşmüyor.

CHP'li Mansur Yavaş tarafından yönetilen Başkent, adeta İstanbul'un sorunlarını yaşıyor.

Hemen hemen her gün ortaya yenisi çıkan sorunlara çözüm beklenirken, bir EGO otobüsü daha arıza yaparak yolda kaldı.

EGO ARIZA YAPTI

Çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Ankaralı vatandaş, otobüsün yolda kaldığı anları "Evet! EGO otobüsü bozulmuş" ifadeleriyle eleştirdi.

ANKARALILAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Bitmek bilmeyen otobüs sorunu, sürekli arızalan ve yolda kalan EGO'lar Ankaralıları isyan ettirirken Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sorunlara bir türlü çözüm bulamıyor.

Yaşanan kazalar, yolda kalmalar, trafik derken iş çığırından çıkmış durumda.

ARTAN TRAFİK DE SORUNLARDAN BİR TANESİ

2022 yılından bu yana olağanüstü iç göç alan başkentte, trafik yoğunluğu da günlük yaşamın en önemli birkaç sorunundan biri haline geldi.

Kentin aldığı göç, artan araç sayısı, kullanım oranı ve plansız yol yapım çalışmaları, başkentte trafik sorununu artıran başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

Süreç bu şekilde devam ederken Ankaralı, her geçen gün artan trafikle mücadele ediyor.



İSTANBUL'DA İETT VE TRAFİK KRİZİ

Öte yandan İstanbul'da da değişen bir durum olmadı.

Başka bir CHP'li belediye olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi de her geçen gün daha da kötüleşen trafik ve ulaşım sorununa bir çözüm bulmuş değil.

Megakent'te yaşayanlar iş ve okullarına gitmek için her sabah ve akşam uzun saatler boyu trafikte kalıyor.

Bir de buna otobüs arızası, kazaları eklenince tam bir "çile"ye dönüşüyor.

Vatandaşları canından bezdiren bir yerden bir yere gitmenin büyük sorunlara dönüştüğü İstanbul'da da İETT araçlarında sık sık kaza ve arızalanmalar yaşanıyor.

Yolda kalan otobüsler nedeniyle İstanbullular sık sık mağdur oluyor.