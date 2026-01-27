SONDAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Suriye ve Gazze'deki son durum vardı.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, liderler Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye’deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayii başta olmak üzere ticari münasebetler ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade etti.

SURİYE'DE ATEŞKES VE ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Türkiye’nin komşusu Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini vurgulayan Erdoğan, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

GAZZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’nun hayırlı çalışmalara imza atmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani felaketin sonlandırılması ve Gazze’nin yeniden inşa edilmesi ile bölgemizde kalıcı barışın önünün açılacağına inandığını söyledi.

TRUMP, SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Trump, geçtiğimiz saatlerde de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştüğünü duyurmuştu.

Trump, yaptığı açıklamada "Ahmed Şara ile harika bir sohbet ettik" demişti.