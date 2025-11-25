DMM'den "Ulusal Afet Tatbikatı iptal edildi" iddialarına yalanlama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bazı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak şu ifadeler yer aldı:

AFAD tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma kabiliyetini artırmaya yönelik planlı faaliyetler sürdürülmektedir. 2025 yılı içinde 12 bölgesel, 28 yerel olmak üzere toplam 40 tatbikat başarıyla gerçekleştirilmiştir.

"İLERİ TARİHE ERTELENDİ, HERHANGİ BİR HARCAMA YAPILMADI"

Açıklamada, 26 Kasım 2025 için planlanan Ulusal Afet Tatbikatı’nın, paydaş kurumlarla yapılan değerlendirmeler sonucu ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Ayrıca, tatbikatın planlama sürecinde herhangi bir harcama ya da satın alma işlemi yapılmadığı bilgisi paylaşıldı.

DMM, kamuoyunu manipülatif içeriklere karşı uyararak yalnızca resmi açıklamaların esas alınması gerektiğini vurguladı.