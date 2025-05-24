Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Devlet desteği ayrıntısı gözüküyor

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Türkiye'de 20 yıllık süreçte hemen her alanda dışa bağımlılıktan kurtulmak adına tarihi adımlar atıldı.

Bunların başında ise enerji sektörü geliyor.

Oluşturulan filo ile denizler taranırken kara operasyonları ile de yeni rezervler bulundu.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FATURALARINA DEVLET DESTEĞİ

Bu süreçte halkın faturalarına da bu buluşlar yansımaya başladı.

Devlet vatandaşın elektrik ve doğal gaz faturalarını belli oranlarda karşılıyor.

Devlet desteği uygulaması hem vatandaşa yardım hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek amacıyla da uygulamaya konuldu.

ELEKTRİKTE YÜZDE 60, DOĞAL GAZDA YÜZDE 65

Elektrik faturaları için destek tutarı aylık 417 kilovatsaat altında kalanlar için yani düşük tüketim kademesindekilere yüzde 60 oranında uygulanıyor.

Doğal gazda devlet desteği de yüzde 65...

FATURALARDA DESTEK MİKTARI GÖZÜKÜYOR

Ev ekonomisine büyük destek sağlayan bu uygulama1 Nisan 2025'ten itibaren net bir şekilde belirtilmeye başladı.

Buna göre SMS ile bildirilen faturalarda faturanın toplam tutarı, verilen destek ve ödenmesi gereken tutar ayrı ayrı yer alıyor.

Örneğin faturalarda "İlgili dönem tüketim bedeli 5.292,92 TL olup, 3.51,22 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenecek tutar 2.242,00 TL'dir.'' ibaresi yer alıyor.