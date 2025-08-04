Doğalgazda kademeli dönem başlıyor: Tarifeler şehirlere göre faturalandırılacak

Elektrik faturalarındaki maliyet esaslı kademeli tarife uygulamasının ardından, benzer bir model bu kış doğalgaz faturaları için de hayata geçiriliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, şehirlerarası enerji maliyetlerindeki farklılıkları dikkate alarak illere özel fiyatlandırma yapmaya hazırlanıyor.

Bu yeni düzenleme, aynı kullanım miktarına sahip olmalarına rağmen komşu illerdeki abonelerin farklı fatura ödemesine neden olacak.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Daha önce yıllık 5 bin kilovatsaatlik kullanımı aşan elektrik faturalarında fiyatların ikiye katlanmasının ardından, şimdi de doğalgaz için benzer bir uygulama geliyor.

Bakanlık, bu yeni sistemle birlikte her il için ortalama kullanım bedellerine dayanan bir kota belirleyecek.

ŞEHİRLERE ÖZEL FATURALANDIRMA

Bakanlığın enerji dağıtım şirketlerinden topladığı verilerle oluşturacağı tabloda, her şehrin coğrafi ve iklimsel koşulları göz önünde bulundurulacak.

Kış aylarının daha çetin geçtiği iller için daha yüksek bir kota belirlenmesi beklenirken, Türkiye'nin güney ve batı kesimindeki daha ılıman iller için ise daha düşük bir kota uygulanacak.

YÜKSEK TÜKETİM YAPAN HANELER EKİLENECEK

Belirlenen bu kotanın aşılması durumunda, aboneler elektrik faturalarında olduğu gibi doğalgazın birim fiyatına uygulanan sübvansiyon desteğini kaybedecek.

Bu da, söz konusu tutarın yaklaşık iki katı kadar yüksek bir fatura ödenmesi anlamına gelecek.

Yeni uygulama, özellikle kış aylarında yüksek tüketim yapan haneleri doğrudan etkileyecek.