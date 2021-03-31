Doğu Perinçek: Türkiye’de hiç kimse laikliği kaldıramaz

Doğu Perinçek: Türkiye’de hiç kimse laikliği kaldıramaz

Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Perinçek, Türkiye'de şeriatın gelip laikliğin de kaldırılma ihtimalinin sıfır olduğunu söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da ‘Çıkış Yolu’ programına konuk oldu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Doğu Perinçek, programda gazeteci Mustafa İlker Yücel ve Sinan Sungur’un gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Türkiye kamuoyunda son günlerde tartışma konusu olan Harp Okulları yönetmeliğindeki değişikliklere ilişkin açıklamalarda da bulanan Vatan Partisi Lideri Türkiye'de laikliğin kaldırılmasının mümkün olmadığını söyledi;

Laikliğin bu ülkeye devrimle oturtulduğunu belirten Perinçek konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"ABARTMAYALIM..."

"Türkiye’de hiçbir ciddi gücün ve partinin şeriat getirme, laikliği kaldırma hedefinin olma şansı sıfır ihtimaldir. Bu işi abartmayalım Türkiye’de hiç kimse laikliği kaldıramaz. O öyle bir güç ki oraya devrimle oturtulmuştur.”

Doğu Perinçek: Türkiye’de hiç kimse laikliği kaldıramaz VİDEO



