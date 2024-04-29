Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra bugün toplandı 13’üncü Çalışma Meclisi; "çalışma hayatı, emeğin, sendikal örgütlenmenin ve istihdamın geleceği" teması ile bugün toplandı. Meclis, iki günde toplam 4 panel yaparak çalışma hayatı ile ilgili önemli konuları ele alacak.

AA

Çalışma Meclisi, 5 yıl aradan sonra bugün Ankara'da toplandı.

Çalışmanın başlığı "Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı, Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" oldu.

Çalışma Meclisi'nde işçilerin de temsil edileceği toplantılar, 28 ve 28 Nisan 2024 tarihleri arasında iki gün sürecek.

Çalışma Meclisi'ne ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler, uluslararası kuruluşların temsilcileri, işçi ve işverenlerin temsilci kurumları da katılım gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantıya ikinci gün katılıması bekleniyor.

Vedat Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

Çalışma Meclisimizi 5 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Toplantımızın başlığını; 'Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı, Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği' olarak belirledik.

Çalışma Meclisi'nin katılımcıları

Çalışma Meclisi'ne çalışma hayatının içindeki aktörler katılım gösteriyor.

Programda Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, KESK, TİSK, TOBB, TESK ve TZOB dahil tam sosyal tarafların genel başkanları da hazır bulunuyor

Çalışma Meclisi'nin gündemi

Çalışma Meclisi, günümüz koşullarında çalışma hayatını içeren konuları gündeme getirecek.

Çalışma Meclisi'nde çalışma hayatına yönelik politikalar belirlenecek.

32 milyon çalışanı ilgilendiren, asgari ücret, emekli maaşları, gelir vergisi dilimleri, esnek çalışma modelleri, yeni iş kanunu nun ele alınacak konuylar arasında olması bekleniyor.

Çalışma Meclisi'nin işlevi

Çalışma Meclisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın danışma meclisi olarak görev görüyor.

Meclis, sosyal diyalog mekanizması olarak kabul görüyor.

Çalışma hayatındaki düzenlemelere karar verecek olan bu diyalog mekanizması, çalışma hayatındaki anlaşmaların temelini oluşturuyor.

1 Mayıs'tan önce toplanılması önemli

Çalışma Meclisi'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün öncesinde toplanması da emekçilere verilen önemin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)