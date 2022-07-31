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    Doğu'nun gizli denizi Hazar Gölü Ege ve Akdeniz'i aratmıyor

    Halk arasında "Doğu'nun gizli denizi" olarak anılan Hazar Gölü, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlarıyla göz dolduruyor.
    • 31.07.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 12:30
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    Doğu'nun gizli denizi Hazar Gölü Ege ve Akdeniz'i aratmıyor

    Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

    Doğu'nun gizli denizi olarak anılan Hazar Gölü, Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alıyor ve 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip olmasıyla biliniyor.

    Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle Hazar Gölü'ne akın etti.

    Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor

    Göl çevresinde bulunan apart otel, kamp çadır alanları tatilciler tarafından tercih ediliyor.

    Öte yandan Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü'nde tatilcilere şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sağlanmaya başladı.

    Doğu nun gizli denizi Hazar Gölü Ege ve Akdeniz i aratmıyor #1

    "Serinlemek için burayı tercih ettik"

    Havanın çok sıcak olduğunu aktaran tatilci Cumaali Zirek, “Ergani’den buraya geldik. Ailecek çocuklarla Ergani’den buraya geldik. Hafta sonunu çocuklarla geçirmek ve serinlemek için burayı tercih ettik. En yakın burası olduğu için bizim de denizimiz burası olur. O yüzden burada çocuklarla beraber hafta sonu serinlemeye geldik” dedi.

    Doğu nun gizli denizi Hazar Gölü Ege ve Akdeniz i aratmıyor #2

    "Su oldukça hoş serin"

    Ailesi ve kuzenleriyle birlikte Hazar Gölü’ne geldiğini aktaran Elanur Zirek, “Çok eğlendik. Su oldukça hoş ve serin. Zaten Ergani’de hava çok sıcak olduğu için burada serinledik. Çok hoşuma gitti. Güzel geçti" diye konuştu.

    "İlk gördüğümüzde çok şaşırdık"

    Havanın çok sıcak olduğunu ve serinlemek için Hazar Gölü’ne geldiklerini ifade eden Sude Sedef Bağdat, “Serinlemek için bu tarafa kaçtık. Bir gece kalacağız. Biz ilk gördüğümüzde çok şaşırdık. Burada bir sahil ve plaj var dedik. Açıkçası mutlu olduk. Mekan ve su güzel. Aslında göl suyu gibi değil. Aynı deniz suyu gibi” şeklinde konuştu.

    "Yüzüp eğlencemize bakıyoruz"

    Erzincan’dan geldiklerini dile getiren Cengiz Özen, "Burada yüzüyoruz. Bugün de hafta sonu olduğu için geldik. Yüzüp eğlencemize bakıyoruz. Su güzel. Hafif serinletici havası var. Elazığ’ın insanı güzel" şeklinde konuştu.

    Doğu nun gizli denizi Hazar Gölü Ege ve Akdeniz i aratmıyor #3

    "Plajlarımız Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor"

    DHA'nın aktarımına göre; Hava sıcaklıklarının bu hafta artış göstermesiyle birlikte yoğun bir ziyaretçi akını olduğunu belirten işletme sahibi İbrahim Bahçeci, “Hazar Gölü suyuyla, doğasıyla çok güzel. Burada plaj ve piknik alanları mevcut. Buraya gelen insanlar günübirlik haftalık tatilini tamamlıyor. Genelde Diyarbakır, Bingöl, Malatya, Tunceli, Muş, Elazığ bölgesinden geliyor. Buraya gelenler mutlu bir şekilde tatilini yapıyor. Plajlarımız Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Buradan bir Ege'ye gitmek için yapacağınız tatili burada daha uygun fiyata daha iyi bir şekilde tamamlayabilirsiniz” dedi.

    Doğu nun gizli denizi Hazar Gölü Ege ve Akdeniz i aratmıyor #4

    Doğu nun gizli denizi Hazar Gölü Ege ve Akdeniz i aratmıyor #5

    Doğu nun gizli denizi Hazar Gölü Ege ve Akdeniz i aratmıyor #6

    Doğu nun gizli denizi Hazar Gölü Ege ve Akdeniz i aratmıyor #7


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