İHA

Dolandırıcıların teknolojiyi yakından takip ederek yeni yöntemler geliştirmesi, vatandaşların dijital ortamda her şeye şüpheyle yaklaşmasına neden oluyor.

Gün içinde iş ve reklam mailleri arasında yer alan; “paketiniz teslimata hazır”, “sepetinizdeki ürün tükeniyor”, “tebrikler hediye kazandınız” gibi başlıklarla gelen mailler, kurumsal firmalardan geliyormuş izlenimi verse de aslında dolandırıcılık amaçlı.

KURUMSAL GİBİ GÖRÜNEN MAİLLERE DİKKAT

Avukat Cüneyt Fidan, dolandırıcılık mailleri konusunda uyarılarda bulundu:

Bunun gibi birçok mağdur var. Teknolojinin sunduğu faydalar kadar karanlık yönleri de var. Son yıllarda teknoloji kullanılarak atılan bu tür mailler artış gösterdi. Binlerce kişiye gönderilen mesajlara inanılmamalı. Hiçbir resmi kurum ya da banka, SMS veya mail yoluyla banka şifrenizi veya hassas kimlik bilgilerinizi istemez. İnsanların bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Mailler başlık olarak büyük kurumsal firmalardan gelmiş gibi görünebilir ancak mail adresine bakıldığında gerçek olmadığı anlaşılır.

TİCARET BAKANLIĞI UYARIYOR

Ticaret Bakanlığı da sahte bildirimlere karşı vatandaşları uyardı.

Son zamanlarda hızlı kargo veya posta yoluyla gelen gönderilerin dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı tespit edildi.

Dolandırıcılar, e-posta, telefon, mesaj ve diğer iletişim araçlarıyla:

'Gümrükte gönderiniz var.'

'Gönderiniz gümrükte takıldı.'

'Gönderinizin içeriğinde yasadışı madde tespit edildi.'

'Kargonuz teslim edilemedi, ek ücret ödenmeli.' gibi ifadeler içeren sahte bildirimler gönderiyor.

Bu yolla vatandaşların hesap numaraları veya sahte web sitesi linkleri aracılığıyla para yatırmaları isteniyor.

BEKLENMEDİK MAİLLERE KANMAYIN

Ticaret Bakanlığı, sahte bildirimlerle mücadele için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için her türlü önlem alınıyor.

Avukat Cüneyt Fidan, gelen maillerin içeriğinin incelemesi gerektiği konusuna dikkat çekerek “Herhangi bir mailde, size gönderilen linklere tıklamadan veya istenen bilgileri vermeden önce, gönderici adresini ve içeriği dikkatlice kontrol edin. Hiçbir kurum sizi bu yolla hassas bilgiler vermeye zorlayamaz. Lütfen her zaman şüpheyle yaklaşın.” dedi.