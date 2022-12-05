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    Dolar kaç TL? Dolar kuru son durum I 5 ARALIK 2022

    Yatırımcılar tarafından 5 Aralık 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 05.12.2022 - 11:47
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    Dolar kaç TL? Dolar kuru son durum I 5 ARALIK 2022

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 5 Aralık Pazartesi piyasalardaki son durum...

    5 Aralık dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 18,6320 liradan, euro ise 19,7180 liradan haftaya başladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da 18,63 liradan alınan dolar 18,6320 liradan, 19,7160 liradan alınan euro ise 19,7180 liradan satılıyor.

    Son kapanışta dolar 18,63 liradan, euro ise 19,53 liradan satılmıştı.


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