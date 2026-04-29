Donald Trump'tan nükleer silah tehdidi: Artık o iyi adam yok

Orta Doğu'daki hareketlilik sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süren gerilim ve müzakere sürecinde sert söylemini sürdürmeye devam ediyor.

Daha önce 'koşulsuz teslimiyet' vurgusu yapan Donald Trump, İran'ın ateşkes ihlalleri ve nükleer anlaşma konusundaki tutumunu da eleştirdi.

"İRAN'IN KISA SÜREDE AKILLANMASI GEREK"

Son olarak TruthSocial hesabından bir paylaşım daha yapan Trump, şu sözleri kullandı:

"İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyorlar. Yakında akıllanmaları gerek!"

"ARTIK O İYİ ADAM YOK"

Paylaşımına bir de yapay zeka görseli ekleyen Trump, görselin üzerine "Artık o iyi adam yok." notunu düştü.

Trump, İran ile devam eden görüşmelerde nükleer programın tamamen sona erdirilmesini ve İran'ın nükleer silah sahibi olmamasını 'kırmızı çizgi' olarak tanımlamıştı.