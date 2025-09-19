Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağım

Siyaset arenasında kritik görüşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Trump, görüşmenin ardından Truth Sosyal hesabından görüşmeye ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştireceklerini açıklayan Donald Trump şunları kaydetti:

"25 EYLÜL'DE BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞECEĞİZ"

25 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum.

MASADA F-35'LER OLACAK

Cumhurbaşkanı ile, Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz.

"HER ZAMAN İYİ BİR İLİŞKİMİZ OLDU"