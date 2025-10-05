Donald Trump: Hamas iktidarda kalırsa tamamen yok edilecek

Gazze'deki ateşkes sürecinde hareketli dakikalar yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki savaşın bitirilmesi için gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin bir açıklama yaptı.

"HAMAS İKTİDARDA KALMAYA DEVAM EDERSE YOK EDİLECEK"

Donald Trump, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Netanyahu Gazze'ye bombardımanı bitirmeye hazır. Hamas iktidarda kalmaya karar verirse, tamamen yok edilecek.



Hamas'ın ciddi olup olmadığını yakında anlayacağız.

NETANYAHU'NUN ÇEKİLMEYİ KABUL ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Trump, ayrıca Netanyahu’nun ateşkes planına destek verdiğini ve İsrail’in ilk çekilme hattını kabul ettiğini açıkladı.

Hamas onay verirse ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini ve rehine-tutuklu takasının başlayacağını duyuran Trump, İsrail’in hava saldırılarını geçici olarak durdurduğunu, bunun ateşkes ve rehine takası için kritik bir adım olduğunu belirtti.

'İSRAİL BOMBARDIMANI DURDURMALI' DEMİŞTİ

Hamas, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Trump, buna karşılık yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum.

İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.